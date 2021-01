Roma, El Shaarawy a Villa Stuart per le visite mediche: «Sto bene». Nel pomeriggio la firma

«Sto bene», si è presentato così Stephan El Shaarawy ai cronisti ad attenderlo a Villa Stuart. Il Faraone ha superato i 21 giorni di quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19 e finalmente ha potuto sottoporsi ai controlli di rito prima di firmare il contratto con i giallorossi. Questa mattina poco dopo le 10 si è presentato alla clinica romana per svolgere le visite mediche, al termine il trasferimento a Trigoria dove firmerà il contratto che lo legherà al club di Friedkin per i prossimi due anni e mezzo con opzione per il terzo a 3,5 milioni a salire fino a 4,5. El Shaarawy arriva nella Capitale a parametro zero grazie alla rescissione del contratto con lo Shanghai Shenhua, un ritorno fortemente voluto da Staphan che nei mesi precedenti ha svolto un’intensa preparazione a Dubai per farsi trovare pronto all’appuntamento. Fonseca, ha ottenuto il suo attaccante pronto e con esperienza in Serie A, ma per utilizzarlo dovrà aspettare qualche giorno per verificarne le reali condizioni atletiche.

