Roma, El Shaarawy si gioca un posto da titolare con il Braga. Zaniolo: primo allenamento con il pallone

Paulo Fonseca prepara il ritorno di Europa League contro il Braga con un occhio attento al Milan di domenica sera. L’intenzione del tecnico è quella di proporre un parziale turnover giovedì che consenta sia agli infortunati (Smalling e Kumbulla), che ai calciatori più provati (Veretout e Mkhitaryan) di rifiatare. Ecco, dunque, che all’orizzonte appare la possibilità di schierare El Shaarawy dal primo minuto sulla trequarti (domani sarà in conferenza stampa assieme a Fonseca alle 13.30) dopo le buone prestazioni contro il Braga all’andata e il Benevento in campionato (si è procurato un rigore in pieno recupero annullato successivamente per il fuorigioco di Pellegrini).

Notizie positive anche dall’infermeria: Cristante oggi si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe farcela per la sfida contro i portoghesi, fermi ai box Kumbulla, Ibanez e Smalling, questo costringerà Fonseca a schierare ancora una volta una difesa di fortuna con Spinazzola fuori ruolo. Capitolo Zaniolo: oggi su Instagram ha postato una foto durante un allenamento in campo con la palla: «Restart! Quanto mi sei mancata….». Sono evidenti i passi in avanti del centrocampista che vorrebbe centrare la convocazione per l’Europeo del 2021. Il dottor Fink (il chirurgo che lo ha operato al ginocchio), però, frena così come la Roma che vorrebbe evitare una ricaduta per la troppa fretta. Appuntamento ad aprile? Possibile, ma non certo.

