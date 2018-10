Roma, El Shaarawy: «Ripartiamo dal buono fatto in Champions League»

«Sono felice a Roma, sono felice di stare in questo gruppo, in questa società e in questo ambiente, nel quale mi sono trovato subito a mio agio. Adesso non ho ancora parlato di rinnovo, quindi penso al presente e a fare bene con questa squadra». L'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, parla così della sua avventura nella capitale con la maglia giallorossa. «Sto vivendo un momento certamente positivo. Di sicuro posso fare meglio da punto di vista realizzativo, però è un momento buono, a parte il passo falso contro la Spal -prosegue il giocatore ai microfoni di Sky Sport-. Sicuramente vincere aiuta a trovare fiducia, per cui siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto in Champions e dobbiamo ripeterlo in campionato». Sul passaggio dal flop contro la Spal all'affermazione contro i russi, El Shaarawy precisa. «Abbiamo analizzato alcuni errori che abbiamo fatto contro la Spal, potevamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo creato ma credo che la partita, nel primo tempo soprattutto, l'abbiamo fatta e non abbiamo solo concretizzato le occasioni. È stato un passo falso in un periodo buono per noi, per cui adesso dobbiamo ripartire da Napoli, che sarà una partita molto, molto difficile».



«Napoli-Roma rappresenta sempre una grande sfida, difficile perché è al San Paolo e sappiamo quanto è forte il Napoli, sia individualmente che di collettivo, lo hanno dimostrato anche in Champions. Dovremo fare una partita molto intelligente, non di attesa perché comunque noi dobbiamo continuare e avere fiducia sulla nostra forza. Dobbiamo pressarli, andare a prenderli e fare la nostra partita, sapendo anche che non dobbiamo concedere nulla, perché alla prima difficoltà loro possono farci male. Quindi dovremo stare molto attenti e fare una partita di grande intelligenza», precisa l'attaccante della Roma. E sull'intesa con Dzeko conclude. «Sì, sta migliorando come sta migliorando con tutti gli altri attaccanti. C'è intesa, c'è gioco, c'è manovra, per cui dobbiamo continuare su questa strada. Si è visto anche in Champions, la quantità di passaggi che abbiamo fatto per arrivare al primo gol è un dato positivo che ci fa ben sperare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA