Roma, El Shaarawy regala la prima vittoria in Algarve: 1-0 al Casa Pia. Paura per Pellegrini e Smalling

La Roma porta a casa la sua prima amichevole in Algarve vincendo 1-0 contro il Casa Pia. Il gioco appare più fluido, forse anche grazie all’avversario che non è di quelli difficili da battere. Il Casa Pia, quinto in Liga portoghese, ha lasciato ampi spazi alla coppia d’attacco Zaniolo-El Shaarawy nel 3-4-1-2 schierato per i primi 65 minuti della partita. Grazie anche alla regia di Pellegrini, uscito al 32’ per una forte contusione alla tibia sinistra. L’infortunio non preoccupa perché è di natura traumatica, al suo posto è entrato Matic che nel giro di due minuti ha verticalizzato per il Faraone una palla preziosa e trasformata in gol. Mourinho ha lasciato in panchina Abraham, preferendogli due esterni offensivi in attesa che Belotti recuperi e Solbakken possa essere aggregato (dal 1° gennaio). Positiva anche la prestazione di Bove a centrocampo che con tigna e aggressività ha recuperato palloni e gestito la fase d’attacco assieme a Cristante. Quest’ultimo meno incisivo, si è spesso rifugiato in passaggi verticali e a tratti è apparso compassato. Pochi problemi in difesa, Smalling, Ibanez e Mancini hanno dovuto disinnescare solo un paio di azioni pericolose, per il resto normale amministrazione. La prima fiammata è proprio del difensore brasiliano che appoggia di testa in rete una punizione di Pellegrini, peccato che fosse in posizione di fuorigioco. A proposito, poco dopo anche Zaniolo è stato pizzicato in offside e la reazione di stizza (ha calciato in rete il pallone dopo il fischio dell’arbitro) è forse un segnale di sano nervosismo.

El Shaarawy: bomber mancato

El Shaarawy ha avuto sui piedi almeno due palle gol, tutte sfumate per troppa imprecisione. Ma d’altronde quello del bomber non è un ruolo che gli si addice. Ha dovuto aspettare la terza palla gol arrivata da una verticalizzazione di Matic, lui la addomestica in area, si accentra e tira a rete. Nel secondo tempo entra Kumbulla al posto di Mancini. Il copione non cambia, la Roma crea molto in attacco ma non riesce a convertire in gol le numerose azioni offensive. Dopo un’ora abbondante di gioco entrano Abraham e Spinazzola al posto di El Sharaawy e Zalewski. L’ultima mezzora scorre senza particolari sussulti se non per un brutto fallo di Godwin: entrato al 46’, pesta volontariamente Kumbulla a terra e il suo allenatore lo sostituisce al 64’. Dopo 77 minuti, Mourinho sostituisce Zaniolo con Shomurodov. Il 22 romanista è visibilmente stremato, ha provato allunghi profondità per tutta la partita, è quello che ha corso di più: vuole farsi trovare pronto all’appuntamento con il Bologna del 4 gennaio. A un minuto dalla fine Smalling accusa un dolore alla coscia, nelle prossime ore sarà valutato dai medici del club.