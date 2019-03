Roma, El Shaarawy out con il Napoli: lesione di primo grado al polpaccio sinistro

Ennesima tegola per Claudio Ranieri che dovrà fare a meno di Stephan El Shaarawy per la partita di domenica alle 15 contro il Napoli. Il Faraone è rientrato dal ritiro con la Nazionale domenica sera a causa di un fastidio al polpaccio e nella giornata di oggi si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al gemello mediale del polpaccio sinistro. Si temono almeno 15/20 giorni di stop, per una tempistica più accurata, però, lo staff sanitario giallorosso farà nuovamente un punto delle condizioni dell’attaccante all’inizio della prossima settimana.





