Roma, El Shaarawy: «Grande partita, alla Nazionale tengo molto»

L’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni diSky Sport nel post partita di Roma-Sampdoria.In merito alla mancata convocazione in Nazionale.«Ovviamente dispiace non essere stato chiamato, io che ne ho sempre fatto parte. E’ una maglia a cui tengo tantissimo».Ti chiedi perché non sei stato convocato? E quale risposta ti dai?«Penso che debba parlare il campo. Per un attaccante, per essere chiamati, servono prestazioni, gol e iooggi, credo di averlo fatto. Sono contento di questa partita e non dico niente».Di Francesco vi ha fatto sentire la musica della Champions League? Sembravate un po’ in versione europea.«No, non ce l’ha fatta ascoltare, però ci ha detto di ricordarcela. Abbiamo fatto una grande partita, una grande prova, abbiamo tenuto alto il ritmo per tutti i 90 minuti. Abbiamo chiuso la partita per cui abbiamo dato una bella risposta».Almeno in allenamento, tiri di collo o fai sempre questi gol a giro?«Giusto ieri in allenamento ne ho fatto uno di collo. E’ sicuramente un aspetto che devo migliorare perché devo variare».