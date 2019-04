Roma, El Shaarawy: «Dzeko è un campione con lui tutto risolto. Ranieri ci ha dato compatezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Con Dzeko è tutto risolto. Quello che è successo anche nello spogliatoio è un capitolo chiuso. Stiamo consolidando l’intesa, anche perché lui è un gran campione». Parola di Stephan El Shaarawy che sotterra l’ascia di guerra con l’attaccante protagonista di una sfuriata tra il primo e secondo tempo della partita contro la Spal. Il tecnico Ranieri è stato in grado, non solo di risolvere la situazione, ma anche di far scoppiare l’intesa tra i due attaccanti: «Ci sta il nervosismo e che si possano verificare episodi negativi, soprattutto a causa della stanchezza. Vuol dire però che tutti vogliamo ottenere il massimo. Il mister ci sta chiedendo lavoro e sacrificio, soprattutto nella fase difensiva. Ultimamente sto giocando più dietro perché l’allenatore chiede grande concentrazione. Ci ha dato compattezza di squadra. È saggio e pragmatico e lo stiamo seguendo», le parole di El Shaarawy a Sky Sport. Domani la Roma giocherà una sfida delicata contro il Cagliari per il quarto posto e la qualificazione in Champions: «È una squadra di tutto rispetto che viene da un buon filotto di risultati utili. Pavoletti è sempre pericoloso nel gioco aereo. Servirà grande spirito». Chiusura su futuro: «Mi trovo molto a Roma, ma come già ho detto alla società, parleremo di tutto quanto a fine anno. Adesso è il momento di concentrarci sul presente e sulla qualificazione Champions».