Roma, ecco tutte le ipotesi della nuova maglia New Balance

Oggi la Roma ha annunciato la nuova sponsorship con New Balance, un contratto di due anni con la possibilità di rinnovo per altri due. La casa d’abbigliamento di Boston garantirà al club di Friedkin delle commissioni più alte sulla vendita delle magliette, ma una parte fissa più bassa rispetto al precedente accordo con Nike. Inoltre, New Balance curerà la distribuzione del materiale in tutto il mondo e metterà la Roma al centro dei propri progetti futuri. Top secret la maglia che i calciatori indosseranno la prossima stagione, ma sul web sono cominciati a circolare una serie di prototipi creati dai tifosi. Eccone alcuni di quelli che hanno raccolto più consensi e condivisioni.

Ultimo aggiornamento: 19:49

