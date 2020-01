Roma, ecco Perez dal Barcellona: visite mediche e firma sul contratto

La Roma ha finalmente trovato il sostituto di Nicolò Zaniolo. Si tratta di Carles Perez, l’esterno del Barcellona che questa mattina alle 9.10 è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino: accolto da una decina di cronisti e dagli impiegati del club, l’attaccante è stato portato subito alla clinica Villa Stuart per sottoporsi alla visite di idoneità. Se tutto dovesse filare liscio, Perez nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà alla Roma in prestito con obbligo di riscatto a 12,5 milioni e un diritto di prelazione a favore dei blaugrana in caso di futura cessione.

Ultimo aggiornamento: 10:54

