Roma, ecco Pau Lopez: domani alle 11.30 atterrerà a Fiumicino. Poi visite e firma

Anche se in questi istanti Pau Lopez si sta allenando con il Betis, la trattativa tra il club spagnolo e la Roma e ormai conclusa. Il portiere vestirà giallorosso per 5 anni e nelle casse del Betis entreranno 24 milioni più il 50% della futura rivendita di Sanabria per un totale di circa 30 milioni. Il portiere sbarcherà all’aeroporto di Fiumicino domani mattina alle 11.30 con un volo proveniente da Barcellona (IB5027), si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto alla sede amministratova del club. Martedì è previsto il primo allenamento con la squadra. Un investimento importante quello per Pau Lopez, è l’estremo difensore più pagato da quando la Roma è a stelle e strisce.





