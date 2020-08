Roma, ecco i patti parasociali: dimissioni del cda e assemblea degli azionisti entro cinque giorni dal closing

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si avvicina il giorno del closing, ossia del passaggio definitiva di As Roma dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin. Con un comunicato pubblicato sul sito del club, sono stati resi noti i patti parasociali in cui il venditore si impegna far sì che alla data del closing:(i) sette amministratori dell’Emittente rassegnino le proprie dimissioni con efficacia immediata alla data del Closing;(ii) i restanti otto amministratori dell’Emittente rassegnino le proprie dimissioni con efficacia differita alla data dell’Assemblea dell’Emittente Post-Closing (come infra definita) che delibererà in merito al rinnovo degli organi sociali;(iii) tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti rassegnino le proprie dimissioni con efficacia differita alla data dell'Assemblea dell’Emittente Post-Closing (come infra definita) ;(iv) il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente nomini per cooptazione sette amministratori, su indicazione dell’Acquirente, in sostituzione degli amministratori dimessisi con efficacia alla data del Closing, come indicato al precedente punto (i);(v) il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente deleghi ad un comitato esecutivo - composto dai sette amministratori cooptati di cui al precedente punto (iv) – tutti i poteri necessari alla gestione corrente dell’Emittente.L’Acquirente, inoltre, si è impegnato a far sì che, non appena possibile successivamente alla data del Closing, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi da tale data, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente convochi l’Assemblea degli azionisti ai sensi dello statuto di AS Roma e della normativa applicabile, al fine di deliberare in merito al rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell’Emittente (“Assemblea dell’Emittente Post-Closing”).Come da prassi in questo genere di operazioni, il Contratto contiene altresì talune usuali previsioni in merito alla gestione dell’Emittente nel periodo compreso tra la Data di Sottoscrizione e la data del Closing (il “Periodo Interinale”). Tali pattuizioni, determinate anche alla luce del breve lasso di tempo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e la prevista data del Closing, impegnano il Venditore a far sì che sino alla data del Closing la gestione dell’Emittente sia condotta in maniera coerente con la gestione passata dell’Emittente, senza porre in essere atti o attività eccedenti l’ordinaria amministrazione e nel rispetto dei termini del Contratto.