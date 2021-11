Roma, ecco la terza maglia 2021/22: c'è il Lupetto di Gratton

Roma e New Balance hanno svelato il "third kit" per la stagione 2021-22. La maglia rappresenta un nuovo capitolo nel legame tra la Roma e il Lupetto, iconico simbolo comparso per la prima volta sulle divise nel 1978 e diventato parte integrante dell'identità del club. La maglia viene presentata in un color oro, simbolo dei giallorossi. Una fascia blu navy e rosso intenso scorre diagonalmente dalla spalla, incorniciando il petto fino ad arrivare all’orlo della maglia. Il retro include una “body map” ingegnerizzata traspirante per l’assorbimento dell’umidità. Il kit viene completato da short e calzini in tonalità coordinate. «Mi piacciono l’energia e la vivacità di questa maglia. Ha un look forte che aiuterà la squadra a imporsi sul campo», ha detto il centrocampista giallorosso Bryan Cristante.

