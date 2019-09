Roma, ecco la lista per l’Europa League: fuori Fuzato e Cetin

La Roma ufficializza la lista dei calciatori che potranno partecipare all’Europa League in cui i giallorossi sfideranno al girone Borussia Moenchengladbach, Istanbul Basaksehir e Wolfsberger. Fuori dalla lista Fuzato e Cetin, mentre in quella B sono stati inseriti i giovani Cardinali, Riccardi e Antonucci. Il primo appuntamento sarà allo stadio Olimpico il 3 ottobre contro l’Istanbul Basaksehir.





Portieri: Lopez, Mirante.

Difensori: Fazio, Florenzi, Kolarov, Juan Jesus, Mancini, Santon, Smalling, Spinazzola, Zappacosta.

Centrocampisti: Cristante, Diawara, Mkhitaryan, Pastore, Pellegrini, Veretout, Zaniolo.

Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Kluivert, Perotti, Under.



La lista B: Matteo Cardinali, Devid Bouah, Riccardo Calafiori, Mirko Antonucci, Alessio Riccardi Ultimo aggiornamento: 15:03





© RIPRODUZIONE RISERVATA