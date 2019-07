Roma, ecco Mancini: «Sono felice di essere qui». Oggi visite mediche e firma

Gianluca Mancini è arrivato a Roma questa mattina con un treno partito all'alba da Milano. Il difensore acquistato da Monchi per 21 milioni di euro più 5 di bonus ha fatto il suo ingresso alla clinica Villa Stuart intorno alle 10 per svolgere le visite mediche di rito. Accolto da alcuni tifosi giallorossi ha confidato: «Sono molto contento di essere qui. Un gol al derby? Speriamo». Il centrale nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 5 anni e poi si recherà al centro sportivo di Trigoria dove conoscerà i suoi nuovi compagni.





