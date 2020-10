Roma, ecco Boja Mayoral: l'attaccante è sbarcato a Ciampino. Adesso visite mediche e firma

Questa mattina alle 9.35 Borja Mayoral è sbarcato all’aeroporto di Ciampino. Il nuovo calciatore della Roma è decollato da Madrid per unirsi ai giallorossi, un’operazione che prevede la cessione in prestito con diritto di riscatto da esercitare il primo anno (totale dell’operazione15 milioni) o il secondo anno (19 milioni). Avendo il contratto in scadenza nel 2021, Majoral ha dovuto firmare un rinnovo con il Real Madrid fino al 2023 per mettere alla Roma di esercitare la formula del prestito. L’attaccante di 23 anni è arrivato in giallorosso per ricoprire il ruolo di vice Dzeko e giocare con più continuità, ha chiesto di espressamente di essere ceduto dopo che Zidane lo ha utilizzato per appena tre minuti mercoledì sera contro il Valladolid. Nelle prossime si sottoporrà alle visite mediche presso la clinica Villa Stuart e poi firmerà il contratto.

Ultimo aggiornamento: 11:01

