Roma, Dzeko: «L'utilizzo del Var deve migliorare. Il futuro? Non sto pensando al ritiro»

«Aiuto i giovani in allenamento con critiche costruttive ma anche complimenti. Sono stato giovane anche io e so quanto sia importante per i giocatori più anziani essere vicini ai giovani». Firmato Edin. L’attaccante bosniaco è diventato un punto di riferimento a Trigoria, amato dai tifosi e imprescindibile nel calcio di Di Francesco, Edin si racconta in un’intervista su Reddit dove sono stati proprio i tifosi a porgli le domande: «Il più bel gol che ho segnato è stato contro il Chelsea, ma il mio preferito resta il primo quello con la nazionale al debutto contro la Turchia. Solo giocare per il mio paese è stato un sogno diventato realtà, ma segnare un gol è stato incredibile. Un momento indimenticabile? La vittoria del campionato con il Wolfsburg e il successo in Premier all’ultimo minuto contro il QPR. Con la Roma deve ancora arrivare». Dzeko commenta l’utilizzo delintrodotto in Italia la scorsa stagione: «È una cosa buona, ma deve ancora essere migliorato: come giocatori, non sappiamo ancora quando l’arbitro può interrompere o revisionare qualcosa». Ascadrà il contratto del bosniaco con la, ma Monchi in una recente intervista ha dichiarato di non lavorare ancora su un eventuale rinnovo: «Non sto pensando al ritiro, ho ancora qualche anno buono. Il calcio può essere affascinante ma dietro ci sono un sacco di cose per noi calciatori che non sono facili. So che le persone pensano spesso ai soldi, ma tutti abbiamo iniziato perché ci piaceva il calcio e volevamo diventare bravi, c’è una grande pressione ogni giorno per raggiungere tutto questo».Un piccolo rammarico Dzeko lo ha, quello di non aver giocato tanti anni con Francesco Totti: «Nella mia carriera sono stato fortunato a giocare al fianco di grandi attaccanti. Al City eravamo 4 grandi attaccanti, Aguero, Jovetic, Tevez, Balotelli, Negredo. Poi sono arrivato alla Roma, dove c’era Totti che però giocava più da numero 10 e ho sempre detto che è stato un peccato che non abbiamo giocato insieme prima nella sua carriera. Perché so che avrei fatto davvero tanti gol grazie alla sua visione di gioco e abilità. Ma ho giocato anche due anni con Salah, è stato un grande partner per la sua velocità. Ora ci sono Under e Schick, che sono sicuro continueranno a migliorare e arriveranno al top».