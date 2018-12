Roma, Dzeko stringe i denti e ci prova per la Juve. Forfait De Rossi

La speranza di recuperare Edin Dzeko per la partita contro la Juventus di sabato sera si fa sempre più concreta. Anche oggi il bosniaco ha svolto allenamento individuale, ma domani o al massimo venerdì rientrerà in gruppo e se le sue condizioni dovessero permettergli di partire titolare, allora Di Francesco non ci penserà due volte. L’attaccante, se recuperato, avrà sulle gambe al massimo 70 minuti che dovrebbero bastare a Eusebio per provare a salvare la panchina. Edin nel 2018 ha messo a segno 26 gol tra campionato e Champions su un totale realizzati dalla Roma di 83 e grazie a lui nell’anno solare sono arrivati 21 punti. Numeri che spiegano l’importanza del bomber ex City e, in parte, giustificano il momento negativo che stanno vivendo i giallorossi senza lui in campo. L’allenatore - nonostante gli alibi - resta in bilico: una sconfitta contro la Juventus potrebbe comunque decretare il suo esonero prima della fine dell’anno. Sabato, resteranno a guardare El Shaarawy, De Rossi e Lorenzo Pellegrini (fermo anche per un attacco influenzale): i tempi di recupero per il capitano si sono allungati e ci sono serie possibilità che rientri dopo la sosta, sia il Faraone che Pellegrini, invece, puntano il Parma. Oggi Florenzi ha saltato l'allenamento, nessun problema all'orizzonte - fanno sapere da Trigoria - solo normale gestione.

Ultimo aggiornamento: 18:35

