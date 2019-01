Roma, Dzeko senza sosta: un fisioterapista del club lo segue a Dubai

Edin Dzeko non si ferma nemmeno in vacanza: l’attaccante è volato a Dubai con la moglie Amra e i figli dove ha festeggiato il primo dell’anno tra una seduta di fisioterapia e una corsa sul tapis roulant. Il club giallorosso ha spedito negli Emirati Arabi un fisioterapista che si sta occupando in queste ore del recupero di tutti gli infortunati e acciaccati in vacanza tra cui Coric, Karsdorp e Santon anche loro al caldo tra i grattacieli di Dubai. Il bosniaco è una pedina fondamentale per il gioco di Di Francesco, rimasto fermo per quasi un mese per una lesione muscolare non ha potuto dare il suo aiuto alla squadra nel momento di ha crisi. Gli allenamenti in vacanza gli serviranno per tornare in forma per la seconda parte della stagione e riprendersi il posto di bomber al centro dell’attacco visto che i gol segnati in questo campionato sono appena 2 in 15 partite. © RIPRODUZIONE RISERVATA