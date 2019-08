Roma, colpo di scena: Dzeko rinnova fino al 2022. «Ora sono felice»

Ultimo aggiornamento: 22:15

Colpo di scena in casa Roma: Edin Dzeko che sembrava destinato all'Inter ha rinnovato il contratto con il club giallorosso che era in scadenza nel 2020.“Prima che finisse la scorsa stagione avevamo già maturato una decisione: Dzeko sarebbe stato uno dei pilastri sul quale fondare la nuova squadra”, ha dichiarato il CEO Guido Fienga. “In questi mesi non abbiamo mai cambiato idea. Siamo felici che Edin riconosca che per vincere si resta alla Roma”.Edin occupa insieme ad Abel Balbo il 7° posto tra i migliori marcatori della storia del Club.“In queste ultime settimane ho sentito con forza quanto tutto il Club desiderasse che io restassi”, ha affermato Edin Dzeko. “Il confronto con i dirigenti, il lavoro con l’allenatore, l’affetto dei compagni e l’amore dei tifosi mi hanno reso ancora più consapevole di quanto ho capito in questi quattro anni: la Roma è casa mia. Qui c’è tutto per vincere un trofeo e sono felice di poterci rimanere a lungo”