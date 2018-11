​Roma, problema muscolare per Dzeko: in dubbio la presenza contro il Real Madrid

Edin Dzeko si ferma in allenamento a 24 ore dalla partita di Champions contro il Real Madrid. Il bosniaco della Roma è sceso regolarmente in campo durante la seduta di oggi, ha partecipato alla prima parte, ma circa a metà allenamento si è fermato per un problema muscolare. L’attaccante sarà regolarmente convocato ma naturalmente è in dubbio per la sfida di domani contro i Blancos. Al suo posto Di Francesco potrebbe schierare Patrik Schick reduce da una prestazione non soddisfacente contro l’Udinese. Soltanto domani sarà presa una decisione. Resterà fuori anche Lorenzo Pellegrini per un infortunio al flessore della coscia destra rimediato alla Dacia Arena, buone notizie per Olsen che sembra aver recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto in tribuna sabato pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA