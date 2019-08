Dzeko condiziona la Roma, nel bene e nel male: il mercato ruota intorno a lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che la Roma fosse in ritardo, non doveva essere l’amichevole contro l’Atletic Bilbao a confermarlo. Bastava analizzare la rosa a disposizione di Fonseca. All’appello manca un difensore centrale, il centravanti (Dzeko) è in partenza e non è ancora stato individuato l’esterno offensivo che dovrà sostituire El Shaarawy, miglior marcatore dello scorso anno. Se a questo si aggiunge che uno dei due mediani voluti dal tecnico (Veretout) non è mai sceso in campo e che l’addio del Faraone potrebbe essere rimpiazzato (in alcune gare) con l’avanzamento di Florenzi più l’acquisizione di un terzino destro (Hysaj o Zappacosta), il quadro che ne esce - a 15 giorni dall’inizio del campionato - è ancora incerto. Non perché non si abbia la certezza che questi calciatori arriveranno. Ma semplicemente perché Fonseca ne avrebbe avuto bisogno prima.EDIN PREMEPetrachi, frenato dagli esuberi e da alcuni calciatori giunti ad un anno dalla scadenza senza rinnovo, è partito dunque con l’handicap. Con Karsdorp al Feyenoord e Olsen al Montpellier, gli addii sono arrivati a quota 12. Il mercato della Roma è però bloccato da Dzeko. Tutto ruota attorno al bosniaco. La storia è nota: Edin preme per andare all’Inter che ora che ha acquistato Lukaku non ha più la fretta di qualche giorno fa. Ieri l’agente Martina ha incontrato il ds salentino a Milano. Ufficialmente per proporgli un paio di giovanissimi calciatori croati. In realtà il colloquio è servito per un aggiornamento sul bosniaco. La Roma ha ribadito come la questione non possa andare per le lunghe. Se l’Inter vuole l’attaccante deve presentarsi e pagare i 20 milioni richiesti per il cartellino. Nel pomeriggio Petrachi era nuovamente a Trigoria dove ha incontrato diversi agenti. Tra questi anche un intermediario che ha proposto Ben Yedder. Il profilo non dispiace ma il problema riguarda il club nel quale gioca: il Siviglia. I rapporti con Monchi rasentano lo zero. Per questo motivo la Roma ha dato mandato al procuratore di capire i margini di manovra, consapevole che sul francese di origini algerine c’è anche il pressing del Monaco.GIALLO PIPITAIn realtà Petrachi attende di capire soprattutto le prossime mosse della Juventus. Se andasse in porto lo scambio Icardi-Dybala, si riaprirebbe il discorso per Higuain. A tal proposito, ieri è circolata l’indiscrezione che il fratello del Pipita fosse a Trigoria per parlare con la dirigenza giallorossa. Ipotesi smentita categoricamente da entrambe le parti in causa.Intanto la chiusura del mercato inglese in entrata non cambia lo scenario per Alderwereild. La Roma ha dato mandato agli agenti del belga di trattare, ma sinora con poco successo. A Trigoria iniziano a prendere in considerazione altre piste. Piace Leo Pereira dell’Atletico Paranaense, ma si guarda ad esempio con interesse il cammino del Torino in Europa League. In caso di mancato accesso alla competizione, Petrachi tornerebbe all’assalto per Nkoulou. Unico inconveniente - oltre alla ritrosia di Cairo - è che il verdetto arriverà a fine mese (29). E Fonseca ha bi