Roma, Dzeko, Manolas e Kolarov, il trio a caccia della gloria perduta

I giocatori, quando si sentono definiti “senatori, la prendono male. Come fosse un’offesa. Magari hanno pure ragione, perché chi lo dice, spesso, gli attribuisce un significato/tono negativo. Come a dire: il senatore è colui che ha privilegi, che comanda. Questo è sbagliato. Senatore è chi fa valere la sua esperienza, spesso è un leader, uno ascoltato più di altri, uno che, insomma, conta. Dzeko, Kolarov e Manolas, ad esempio, sono tre senatori della Roma, per classe, per militanza, per esperienza. Senatori, senza offese. Conteranno di più, in uno spogliatoio, le parole di Kolarov o di Luca Pellegrini (tanto per prenderne uno che è appena andato via)? Kolarov. Dzeko o Kluivert? Dzeko. Manolas o Bianda o Marcano? Manolas. Chiaro, no? Sempre senza offese.DIFESA E ATTACCOEcco, tre giocatori come questi, e in momenti come questi, possono e devono dare qualcosa di più, non solo dal punto di vista sportivo, ma nei comportamenti. Ciò che è successo martedì a Termini, prima della partenza per Firenze, tra Manolas-Kolarov, in quel dialogo con alcuni tifosi, è da censurare. E non per prendere per forza le parti dei tifosi, ma perché non è normale reagire in quella maniera solo perché un tifoso - incavolato - ti invita a «svegliarti». Tra l’altro, quel tifoso, che si è beccato gli insulti di risposta, avrà pensato dopo Firenze che la Roma non tutto si è tranne «svegliata». Nemmeno quella muscolarità che certi calciatori “pesanti” usa nei momenti di difficoltà, ha aiutato. La muscolarità, oggi, la gente la vuole sul campo, se non per vincere, almeno per evitare brutte figure. Stasera, una buona parte dell’Olimpico risponderà a Manolas e Kolarov (quest’ultimo si è beccato qualche striscione poco carino in giro per Roma, in uno gli si dava del croato, in un altro lo si invitava a tenere abbassata la cresta). Le minacce no, quella vanno respinte al mittente. Ma tutto questo è il segnale che il clima che si respira non è invitante. I giocatori sanno perfettamente come basti poco per far girare di nuovo il vento nella direzione giusta. Che dire di Dzeko, invece? Edin è coccolatissimo, a Termini lui aveva preso anche applausi.IL CALMO NEL CAOSMa l’essere “senatore” non ti deve portare a comportarti come ti sei comportato al Franchi. Un giocatore della sua esperienza deve essere più responsabile. Quel gesto contro Manganiello, non solo gli è costato due giornate e passi, ma è costato alla Roma il pesante 7-1. Il senatore/leader ti deve aiutare a superare le difficoltà, non spingerti in discesa. Stasera non sarà contestato singolarmente ma finirà nel vortice che coinvolge tutta la squadra. Dzeko era tornato a segnare, è tra i calciatori più importanti. E’ quello che lo scorso anno è stato aspettato e coccolato da Di Francesco. E ora? C’è bisogno di lui, di Kolarov, di Manolas. I grandi giocatori. I senatori. Senza offese, eh.