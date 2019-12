Roma, Dzeko e Kolarov in vacanza a Dubai: relax e allenamenti in vista della ripresa

Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov uniti anche fuori dal campo. I due calciatori della Roma hanno deciso di trascorrere le vacanze assieme alle rispettive famiglie nella soleggiata Dubai che offre tutto l’anno temperature estive come si vede in una foto pubblicata dall'attaccante in cui è presente anche Senijad Ibricic, un calciatore bosniaco centrocampista del Domzale. Natale in spiaggia, dunque, per i giocatori più carismatici che vestono giallorosso, ma all’insegna dell’allenamento: a seguirli, infatti, un preparatore atletico personale che avrà il compito di tenerli in forma in vista della ripresa del 30 dicembre e dell’allenamento aperto ai tifosi pianificato per il 1 gennaio 2020 alle ore 15.





