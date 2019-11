Roma, Dzeko: «Bella risposta, ma primo posto complicato»

«Abbiamo dato una bella risposta. Sicuramente ci aspettavamo anche più problemi in questa partita. Abbiamo fatto molto bene dal primo minuto. Era una partita pericolosa, se perdevi potevi uscire subito. Il M'gladbach ha vinto e per il primo posto è complicato. È ancora possibile e anche noi non siamo ancora qualificati». Così Edin Dzeko a Sky nel dopo partita di Istanbul dove la Roma ha battuto il Basaksehir 3-0 grazie anche al gol del bomber bosniaco. «Siamo una squadra che vuole giocare sempre il pallone e dobbiamo continuare così perché si gioca ogni tre giorni e ogni partita è importante. Abbiamo una squadra forte, con giocatori forti. Quando uno non gioca ce n'è un altro pronto», aggiunge in bosniaco di nuovo in gol dopo la rete contro il Brescia domenica scorsa: «Quandoi non si segna si diventa un pò nervoso - dice ridendo - poi a volte fai troppo per fare gol e non va bene perchè bjsogna essere sereni, anche se la cosa più importante è che la squadra vinca. Mi sento più male quando non faccio gol e la squadra non vince».

