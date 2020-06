© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quarantena con moglie e figli, nella splendida villa di Casal Palocco. Roma è sempre più sua, l’ha scelta definitivamente un anno fa, quando l’Inter pressava Petrachi (sembrano passati secoli...) e lui era già con la testa altrove. Ma poi, convinto da Fonseca, e da un sostanzioso rinnovo del contratto, Edin Dzeko si è messo addosso la fascia da capitano e ha scelto di continuare ad essere leader e uomo più rappresentativo del gruppo. Il Covid, la crisi, oggi lasciano pensare che il suo contratto, quel contratto, diventi un peso (cinque milioni netti fino al 2022). Sì, in teoria. Ma poi si vedrà, è chiaro che la Roma farà i suoi ragionamenti, e anche Edin li farà ma non è detto, ad oggi, che il rapporto finirà a breve. Di sicuro l’Inter, che lo voleva un anno fa, continua a desiderarlo. Con presupposti diversi rispetto al passato, visto che l’accordo tra la Roma e Dzeko ora è solido, mentre dodici mesi fa non lo era (era a un anno dalla scadenza).IL FUTURO È ORADi sicuro, Edin è concentrato sulla ripresa, sulla partita con la Samp e sugli obiettivi che ha la squadra da qui ad agosto, Europa League compresa. Fonseca da lui si aspetta i gol, quelli decisivi, e le presenze, non come quelle garantite fino a ora (in campionato ha saltato solo l’ultima a Cagliari, e non ha giocato per intero quelle con Inter, Verona e Sampdoria, per il resto sempre dentro per novanta minuti). Dodici sono i gol segnati fin qui in campionato, ma non sono bastati per sorreggere la Roma su quel quarto posto, ora tornato a sei punti. Pochi se consideriamo gli altri attaccanti presenti in A, ma molti di questi, tra l’altro, calciano i rigori. Immobile è il capocannoniere e ha segnato 27 reti (10 rigori), oltre i 20 anche Ronaldo 2 con 8 tiri dal dischetto, Lukaku 18 con 4. Se facciamo riferimenti ai diretti concorrenti dell’Atalanta, Zapata e Muriel, vediamo che Duvan è quasi come lui, 13 reti e un tiro dal dischetto, mentre Muriel ha segnato gli stessi gol del compagno ma con 5 calci di rigore. Gli attaccanti dell’Atalanta però non fanno testo, parliamo di una squadra che ha realizzato 74 reti, mentre la formazione di Fonseca è a 51 e per arrivare alle reti dei bergamaschi servirebbe Gerd Muller. Quindi, sì Dzeko deve segnare di più, ma è pure vero che, chi gli sta dietro, dovrà fare altrettanto, vedi Pellegrini, Kluivert, e Zaniolo (bene il test con la Primavera, settimana prossima torna in gruppo). Chi ha una buona media è Mkhitaryan, ma ha giocato molto poco. Fonseca - che ha portato la squadra all’Olimpico alle 21 per testare l’orario serale e il campo - sa benissimo che non potrà chiedere a Dzeko di giocare tutte le partite così ravvicinate, per tanto servirà anche Kalinic, che nell’ultima partita giocata, a Cagliari, aveva dato cenni di risveglio. I gol di Dzeko sono e saranno importanti per le casse della società. Andare in Champions o non andarci farà tutta la differenza del mondo per i bilanci. E sappiamo bene che, nell’ambito di una ristrutturazione, che prevederà - in caso di mancato accesso alla massima competizione europea, cessioni importanti e taglio degli ingaggi. Dzeko è in rosa il calciatore che guadagna di più, davanti a Pastore. Il suo contratto, è vero, pesa, ma pesano di più tutta quella serie di calciatori che fanno parte di una fascia alta e che giocano molto meno di lui. E il gruppo - come noto - è solido. Il problema non può essere (solo) Dzeko. No?