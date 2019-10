Roma, Dzeko racconta: «Fonseca sa il fatto suo e fa divertire»

Di Paulo Fonseca «si capisce subito che è uno che sa il fatto suo. Ci ha iniziato a trasmettere le sue idee in maniera positiva, è sempre disponibile a parlare, a confrontarsi. È quello di cui abbiamo bisogno». Parola di Edin Dzeko, che si confessa in una lunga intervista per il sito dell'As Roma. La prima impressione del bosniaco della Roma sul mister «è stata positiva. Fin dal primo giorno abbiamo lavorato duramente e quasi sempre con la palla, dettaglio positivo per noi giocatori. A noi giocatori piace, vogliamo avere sempre la palla tra i piedi e lui vuole sempre lavorare con il pallone. Per me è stato perfetto. Devo dire che ho iniziato a divertirmi sin da subito». «Da come inizia a impostare la sessione di allenamento -racconta Dzeko-, si capisce subito che è uno che sa il fatto suo. Ci ha iniziato a trasmettere le sue idee in maniera positiva, è sempre disponibile a parlare, a confrontarsi. È quello di cui abbiamo bisogno. Penso che l'aspetto importante sia che Fonseca non è solamente un allenatore capace, ma è anche una persona onesta, aperta, caratteristiche che a volte sono difficili da trovare».

Sul rinnovo appena firmato parole chiare: «Tutti mi hanno dimostrato quanto mi apprezzassero e quanto volessero che restassi. La mia famiglia è felice qui, i miei figli sono nati qui, quindi sono stato felice di restare». Con i nuovi tre anni di rinnovo, sottolinea, «avrò giocato per sette anni in questo club. Sarà il periodo più lungo trascorso nella stessa squadra»; e naturalmente, avendo 33 anni, «non giocherò ancora per dieci anni. Forse potrei farlo, ma non sarebbe semplice e sicuramente non potrei giocare sempre ai massimi livelli. Ho ancora qualche anno davanti e voglio dare tutto e fare tutto il possibile». Ultima stazione As Roma dunque, e un obiettivo dichiarato: «vedremo cosa succederà a livello di gol. Mentirei se dicessi che non penso a raggiungere quota 100».

