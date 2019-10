Roma, Dzeko e Diawara dimessi da Villa Stuart. Florenzi ancora alle prese con l'influenza

Ultimo aggiornamento: 15:41

C’è una Roma intenta a recuperare dopo la sfilza di infortuni che hanno colpito la squadra e messo in seria difficoltà il tecnico Fonseca. Ieri Dzeko e Diawara sono stati operati rispettivamente per due fratture dello zigomo destro e una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. L’attaccante bosniaco oggi è stato dimesso dalla clinica Villa Stuart e sia oggi che domani resterà a riposo; l’ex Napoli tornerà a casa nelle prossime ore e da domani comincerà il percorso di recupero a Trigoria con sedute fisioterapiche. Percorso che ha già cominciato Zappacosta dopo essere stato dimesso nella giornata di ieri. Nessun infortunio osseo, invece, per Florenzi alle prese con il trattamento per combattere una brutta influenza che lo sta debilitando: oggi ha svolto lavoro in palestra così come Mkhitaryan che dopo la sosta tornerà a disposizione del tecnico. Buone notizie per Cetin, Under e Perotti che stanno lavorando individualmente in campo.