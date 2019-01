La festa di Dzeko rovinata dalla ripresa della Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dzeko torna a galoppare, la Roma non ancora del tutto, diciamo lo fa per metà. Anche se poi, questo pareggio, sarebbe stato firmato col sangue il giorno prima. Dzeko due gol e finisce pari, firmate? Sì, avrebbero detto tutti i giallorossi. Poi è andata davvero così e gli sguardi di quei tutti e dell’Edin goleador non sono accesi come avrebbero dovuto essere. Questo pareggio brucia, come non si poteva immaginare alla vigilia. Tre reti nel primo tempo, due del bosniaco, che fa 82 gol in giallorosso e si sblocca quattro mesi dopo l’ultimo suo gol (6 ottobre a Empoli). Ma la festa di Edin è rovinata dalla pessima ripresa giocata da tutta la Roma, che si è fatta imbambolare e impallinare dalla squadra bergamasca. Ma in fondo basta ripensare a quel giorno in cui qualcuno avrebbe firmato per un pareggio. E Dzeko avrebbe firmato per fare due gol e pareggiare la partita? Come si potrebbe non essere felici. Di Francesco ci ha raccontato come il bosniaco fosse contento dopo la prestazione (senza suoi gol) contro il Torino. Perché a lui interessava giocare per la squadra e non vivere per il gol. Ecco stavolta, ha giocato per gli altri, ne ha segnati due, la Roma ha pareggiato subendo una rimonta incedibile. Come è l’umore di Dzeko? A pezzi. Ecco, quindi, cento di queste Roma-Torino allora. Perché non solo la Roma non ha vinto, ma ha perso pure due giocatori importanti perdomenica, scontro diretto con il Milan: Cristante e Nzonzi.