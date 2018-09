Roma, Dzeko e l'amore per la Capitale: «Mi sento come se fossi a casa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura alla: nel primo anno in 31 presenze ha segnato appena 8 gol in campionato. Uno score deludente per un attaccante accolto all'aeroporto da 5 mila tifosi. Dopo un anno di ambientamento, però, Edin è esploso realizzando, superando ii alnella stagione 2008/09. Con il trascorrere degli anni, Dzeko si è innamorato die dellaa tal punto da rifiutare lo scorso gennaio un trasferimento asponda: «Ho giocato a calcio in molti paesi ora, ma è solo a Roma che mi sono sentito come se fossi a casa. Bosnia e Sarajevo saranno sempre al primo posto nel mio cuore, ma Roma è un buon secondo posto. È incredibile quanto ho imparato in tre anni in Serie A. Pensano a ogni piccolo dettaglio qui. Ma la cosa più sorprendente per me è che posso chiamare una leggenda come Francesco Totti, mio amico. E gli dico tutto il tempo che vorrei essere venuto qui un po’ prima nella mia carriera, perché mi avrebbe aiutato a segnare tanti più gol! Giocare alcune stagioni con lui ha migliorato il mio gioco in maniera massiccia. Ha visto tutto sul campo e ha giocato palle che mi hanno spostato nello spazio che non avevo nemmeno considerato. Sono così felice di essere venuto in Italia e qui ho imparato molto sul calcio», ha detto Dzeko in un articolo del “ThePlayersTribune.com” intitolato “You are not dead” (Tu non sei morto).rievoca, poi, la partita contro ilche ha aperto allale porte della semifinale di Champions League: «Ho visto la partita il mattino dopo, e sembrava che avremmo potuto segnare cinque o sei gol facilmente. È strano dirlo quando stai giocando contro il Barcellona, ma non è stato un miracolo. Non avevano davvero molte possibilità. Da parte nostra è stato un calcio da maestri. Siamo stati tatticamente perfetti. Eravamo morti, e poi siamo tornati alla vita. Può succedere a Manchester e a Roma. Può succedere ovunque. Questo è il calcio».