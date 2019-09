Roma, Dzeko accoglie Mkhitaryan: «Lo aiuteremo ad adattarsi. Sono felice che sia arrivato»

Prima l’Italia di Florenzi e Pellegrini, poi la Bosnia di Dzeko. Mkhitaryan comincia a conoscere i suoi compagni in giro per l’Europa, domani infatti la sua Armeria sfiderà la Bosnia di Edin per le qualificazioni a Euro 2020. Con l’occasione l’attaccante bosniaco alla vigilia della partita ha parlato del suo nuovo compagno di squadra: «Lo aiuteremo ad adattarsi facilmente. Spero ci aiuti a raggiungere i nostri obiettivi». Approdare nel calcio italiano dopo aver vissuto per anni quello inglese non sempre è facile: «È un cambiamento enorme. In Inghilterra il calcio è più rapido, in Italia molto più tattico. Mkhitaryan non avrà problemi ad adattarsi alla Serie A. Sono molto contento del suo arrivo alla Roma, spero solo non metta in mostra le sue qualità nel match di domani».





