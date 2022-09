Roma, Dybala è tornato all'alba: oggi primo allenamento e test in vista dell'Inter

Paulo Dybala è tornato a Roma questa mattina intorno alle 6.45. Ha viaggiato con un volo di linea decollato da New York ed è atterrato nella Capitale alle prime ore dell'alba. A differenza di quanto pianificato precedentemente, non è salito sul volo privato che ha portato Messi a Parigi ma ha preferito utilizzare il diretto e sbarcare qualche ora dopo. Dovrà mettere da parte stanchezza e fuso orario in vista del primo allenamento di oggi previsto alle ore 11 a Trigoria.

A 48 ore dalla gara contro l’Inter, Mourinho ha finalmente a disposizione il suo bomber reduce da tre gol e due assist in sei partite di campionato. A proposito, Paulo non gioca una gara di Serie A dal 12 settembre, si tratta di 17 giorni. Ha saltato quella contro l’Atalanta del 18 per un problema al flessore della coscia sinistra, lo stesso che lo ha relegato in tribuna nelle due amichevoli dell’Argentina contro Honduras e Giamaica: «L'esclusione è stata una decisione dello staff tecnico. Non abbiamo voluto rischiare Paulo. Voleva giocare. È ad un livello molto buono e ho preferito non rischiarlo, così che continui nel suo club e poi si deciderà», ha spiegato il tecnico dell’Albiceleste Scaloni.