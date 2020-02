Roma, dopo la partita contro l'Atalanta la squadra resterà a dormire a Trigoria

Paulo Fonseca altera la dinamica del post gara di Atalanta-Roma. Al termine della partita - e a prescindere dal risultato - la squadra farà rientro nella Capitale in aereo, ma i calciatori non saranno liberi di tornare nelle proprie abitazioni. Il portoghese, in accordo con la società, ha ordinato ai giocatori che dovranno restare a dormire nella foresteria del centro tecnico recentemente ristrutturata e rinnovata. I motivi sono logistici: Fonseca vuole evitare di stressare la squadra e farle guadagnare preziose ore di sonno eliminando inutili trasferimenti. Giovedì prossimo, infatti, è prevista la gara d’andata di Europa League contro il Gent (stadio Olimpico ore 21), domenica 23 ci sarà il Lecce in casa (ore 18) e giovedì 27 il ritorno di Europa League in Belgio (ore 18.55).

Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA