Roma, donate 32 mila mascherine alla città. Raggi: «Un club presente nel momento del bisogno"

Roma Cares è tornata a distribuire mascherine, guanti e gel nelle periferie della Capitale e lo ha fatto in occasione dell’avvio della fase due, scattata il 4 maggio come previsto dalle disposizioni del Governo.Le apette giallorosse hanno cominciato con il fare tappa nelle fermate delle metro e dei bus di tutti i quadranti della città a partire dalla mattinata di lunedì, offrendo i dispositivi di protezione individuale ai cittadini.Sono 4.000 le mascherine, 4.000 i paia di guanti e 8.000 i flaconi di gel igienizzante messi a disposizione delle persone tornate al lavoro e di coloro che necessitano di presidi sanitari nei diversi quartieri della città. Più di 5.000 mascherine saranno destinate invece a parrocchie e a case famiglia, a beneficio dei più bisognosi.Tutte le mascherine distribuite sono lavabili e riutilizzabili fino a 30 volte.L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna ASSIEME, lanciata dal Club ad aprile e che rappresenta il catalizzatore di tutte le azioni intraprese dall’AS Roma in questo periodo.«Ringrazio l’AS Roma che in questo momento è stata ancora di più vicina ai cittadini. Sappiamo che in questi mesi sono stati consegnati anche i pacchi spesa alle persone più bisognose», ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi. «Alla Società va un plauso perché ha dimostrato che nel momento del bisogno c’è: è un onore per la nostra Città avere un club che dà una mano ai propri cittadini».«Ci fa molto piacere partecipare all’incontro di oggi, abbiamo voluto supportare le categorie che a loro volta aiuteranno la nostra Città a tornare alla normalità», le parole del CEO Guido Fienga. «Roma Cares in questo momento così delicato ha cercato di aiutare non solo i tifosi giallorossi, ma tutti i romani che ne avevano bisogno».La distribuzione dei dispositivi di sicurezza a bordo delle apette proseguirà nei prossimi giorni nei diversi quartieri della città, oltre che nelle parrocchie e nelle case famiglia: in questo modo saranno distribuite 9.000 mascherine lavabili, oltre alle 32.000 già consegnate agli agenti della Polizia Locale, al personale di Atac, di Zetema e dell’Assessorato alle Politiche Sociali, agli ospedali e alle ASL della città, per un totale di 41.000 mascherine, 4000 flaconi di gel igienizzante e 8000 guanti in lattice.