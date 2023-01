Roma, contro il Bologna difesa a tre e Dybala in attacco. Mourinho ritrova i Fab Four ma in panchina va Foti

José Mourinho trascorrerà la vigilia di Roma-Bologna in silenzio. È squalificato per due giornate e non proferirà parola per un’altra settimana e mezzo. È stato lui a scegliere, in accordo con la società, di non far presentare il ricorso per l’espulsione incassata contro il Torino. Al suo posto in panchina andrà il secondo Salvatore Foti, con lui al comando (tre volte) i giallorossi non hanno mai perso. Di certo Mourinho darà indicazioni a distanza su eventuali cambi e movimenti, come ha sempre fatto quando si è trovato impossibilitato a parlare direttamente con la squadra. Ripartirà dal 3-4-2-1, modulo che dà più certezze in difesa ma che nei mesi precedenti ha fatto calare la rese del reparto offensivo. Chissà, però, se il rientro di Dybala in pianta stabile cambierà alcune dinamiche. José dovrebbe far partire titolari i “Fab Four”, ossia Pellegrini a centrocampo accanto a Cristante (O Matic), Zaniolo e Paulo sulla trequarti a sostegno di Abraham. Un impianto d’attacco d’eccellenza e che José potrà sfoggiare per la terza volta da quando è cominciata la stagione. I continui infortuni, infatti, non hanno mai permesso al tecnico di schierare la miglior formazione, solo con il ritorno di Wijnaldum (entro fine gennaio) allora la rosa sarà davvero al completo. Sulle fasce giocheranno Celik e Zalewski, quest’ultimo in ballottaggio con Spinazzola. Resterà in panchina Karsdorp messo ai margini (e sul mercato) da Mourinho dopo Sassuolo-Roma. La difesa sarà composta da Mancini, Smalling e Ibanez, in attesa che la linea possa diventare a quattro. A quel punto il più accreditato a restare in panchina sarà Mancini.