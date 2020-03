Roma, Diawara a un passo dal recupero: domani in campo con la Primavera di Alberto De Rossi

Amadou Diawara a un passo dal rientro in campo. Il centrocampista, che si è lesionato il menisco esterno del ginocchio sinistro durante il match contro la Juventus, se supererà l’allenamento di oggi con la prima squadra senza problemi domani giocherà con la Primavera che affronterà l’Inter. La terapia riabilitativa scelta dall’ex Napoli e consigliata dal professor Cerulli all’indomani dell’infortunio sta portando risultati, il test con i ragazzi di Alberto De Rossi servirà per capire come regge il ginocchio ai ritmi partita. Se non dovesse sentire dolore, allora Diawara potrebbe essere convocato già per la partita contro il Siviglia di Europa League prevista per il 12 marzo, altrimenti appuntamento al match di campionato contro la Sampdoria del 15. Ultimo aggiornamento: 13:00





