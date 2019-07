Roma, Diawara: «È un onore essere a disposizione di Fonseca»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

andrà a completare il centrocampo di, costretto a piazzaremediano per sopperire all’assenza di un regista di ruolo. E sarà proprio l’exa giocare basso davanti alla difesa, con l’obiettivo di rilanciarsi in giallorosso dopo un anno alin cui ha totalizzato solo 19 presenze (970’ giocati): «Per me essere un giocatore della Roma significa essere fortunato. Ho rinunciato a un po’ di vacanze per tornare velocemente, non vedevo l’ora di conoscere i compagni e l’allenatore, voglio arrivare al meglio prima dell’inizio della stagione». È statoa parlare della Roma e del progetto ad Amadou: «Ci ho parlato telefonicamente, non vedo l’ora di lavorare con lui, è un onore essere a sua disposizione. Due anni fa ho giocato contro lo Shakhtar ed erano forti, speriamo possa ripetersi con noi. All’andata ci misero in difficoltà, al ritorno abbiamo retto meglio e abbiamo vinto in casa». In chiusura un messaggio ai tifosi: «Prometto di dare il 100% in ogni allenamento e in ogni partita per dare una mano alla squadra».