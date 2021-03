Diawara: «Resteremo concentrati per arrivare in fondo in campionato e coppa»

«Stiamo facendo un percorso bello, stiamo lavorando bene dobbiamo rimanere sempre concentrati per arrivare fino in fondo». Sono le parole di Amadou Diawara alla vigilia della partita contro lo Shakhtar di Europa League che si disputerà domani in Ucraina e in cui i giallorossi si presentano con un 3-0 rimediato all’andata. Il centrocampista è tornato nelle rotazioni di Paulo Fonseca dopo un periodo passato tra la tribuna e la panchina e domani scenderà in campo dal primo minuto.

