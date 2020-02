Roma, Diawara per il momento non si opera. Prossimo consulto tra dieci giorni

Per il momento Amadou Diawara non si opererà al ginocchio. Il centrocampista, che ha scelto la terapia conservativa per curare la lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, continuerà a seguire le indicazioni del professor Cerulli, il medico che lo sta seguendo da dopo l’infortunio. Tra una settimana ci sarà un nuovo consulto in cui si valuteranno gli eventuali progressi, se tutto dovesse procedere per il meglio allora in calciatore potrebbe tornare in campo già a fine febbraio, altrimenti si percorrerà la strada dell’intervento chirurgico che lo lascerà a riposo per i prossimi tre mesi.

