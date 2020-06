© RIPRODUZIONE RISERVATA

Franco Baldini continua a lavorare sotto traccia provando a riaprire la pista Smalling. Strada in salita. Il Manchester United chiede 25 milioni ma la Roma, forte della volontà del calciatore, prova ad abbassare la richiesta degli inglesi. Vertonghen, svincolato, rappresenta l’alternativa di lusso. Con il belga c’è l’accordo pressoché su tutto (manca solo l’intesa sul premio alla firma). Se a Trigoria non chiudono è perché vogliono giocarsi tutte le carte possibili per Chris. Fonseca, alla vigilia del match di ieri, ha continuato a spendere parole cariche di fiducia sulla sua permanenza. Che tra l’altro deve arrivare anche per il prolungamento del prestito sino a fine stagione.SFORTUNASalta invece il probabile scambio Mandragora-Cristante. Roma e Juventus avevano deciso di ipervalutare i due calciatori 35 milioni, garantendosi una plusvalenza sostanziosa. Soprattutto in casa giallorossa, la cessione dell’ex atalantino (attualmente a bilancio a 17,8 milioni) avrebbe permesso un +17,2 non indifferente. Lo sfortunato centrocampista bianconero, ora all’Udinese, si è invece rotto i legamenti nella gara di martedì sera contro il Torino (oggi consulto a Villa Stuart poi, insieme alla Juve, deciderà dove operarsi). In queste ore ha ricevuto la solidarietà di molti calciatori tra cui Zaniolo: «Ti sono vicino Rolly. So cosa si prova in questi momenti. In bocca al lupo per tutto, sei grande». La road-map giallorossa tuttavia non cambia. Benché non ci sia più la spada di Damocle del 30 di giugno (Fpp sospeso e rimandato al 2021), a Trigoria - dopo essersi aggiudicati lo svincolato Pedro - debbono iniziare a cedere.PREMIER SU DIAWARAArenato al momento lo scambio Kluivert-Mkhitaryan (Arsenal ha detto no al conguaglio di 20 milioni richiesto dai giallorossi), si cercano acquirenti per Schick. Che la sua decisione però l’ha già presa: vuole restare al Lipsia, soprattutto ora che Werner è stato ceduto al Chelsea. Il club tedesco, consapevole della volontà del ragazzo e conoscendo la situazione economica della Roma, è fermo alla proposta di 20 milioni. Offerta che se accettata garantirebbe una plusvalenza minima (ora il ceco figura a 19,6). A Trigoria ne vogliono almeno 24. Si cercano dunque acquirenti in Premier ma al di là di qualche sondaggio dell’Everton (interessato anche a Under) e del Newcastle c’è poco e nulla. Anche in Italia, almeno per ora, le voci sul Milan rimangono tali. Con l’addio di Petrachi, potrebbero invece tornare cordiali i rapporti con il Torino. I granata erano interessati sia a Perotti che a Juan Jesus (che continua a rifiutare squadre). Discorsi che potrebbero riaprirsi in estate. Attenzione alle cessioni a sorpresa. Soprattutto in Premier, ci sono diversi estimatori per Diawara. La Roma lo valuta 30 milioni. Tottenham interessato, non a quelle cifre.