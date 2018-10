Roma, Di Francesco in vista dell'Empoli: «Luca Pellegrini esordirà titolare. Dzeko sarà centravanti»

«Domani gioca Luca Pellegrini, sarà titolare all’esordio. Kolarov non sarà tra i convocati, oggi non riusciva nemmeno a camminare. Bisogna fargli i complimenti per la disponibilità che ha avuto nelle due partite che ha giocato. Dietro gli unici sicuri sono Manolas e Pellegrini, ho dei dubbi su Santon e Florenzi. Deciderò domani anche in base agli attaccanti loro, in mezzo al campo confermerò Lorenzo Pellegrini, Nzonzi e De Rossi o Cristante e Dzeko giocherà sicuramente», lo ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro l'Empoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA