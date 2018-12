Roma, Di Francesco: «Tutte le mattine mi sento in discussione. Abbiamo buttato punti e partite»

Eusebio Di Francesco si prepara ad affrontare la Juventus con il macigno del possibile esonero sulle spalle in caso di insuccesso: «Tutte le mattine che mi sveglio mi sento in discussione. Quando le cose non vanno come vorresti ti fai sempre delle domande. Guardo avanti, dobbiamo fare meglio. Mercato? Dovremmo muoverci assolutamente». Dzeko non partirà titolare, Under non si è allenato per tutta la settimana, spazio, quindi, a Schick e Kluivert. Ecco le parole del tecnico.



Infortunati. «Le possibilità più grandi sono per Dzeko, che si allenerà con la squadra in rifinitura. E valuteremo la possibilità di portarlo in panchina: impossibile utilizzarlo dal 1′. Speranze su De Rossi, che si allenerà con la squadra: le sue condizioni sono valutate giorno per giorno. Ha un problema alla cartilagine che non dà risposte continue. Per gli altri non c’è speranza per questa partita».



La Juventus. «Ha dimostrato di essere la più forte di tutti: si è rinforzata, ha acquisito negli anni una grande mentalità. La Roma non ha mai fatto risultato, magari in un momento difficile tireremo fuori una grande prestazione. Servirà una partita di altissimo livello».



Schick. «Più difficile che Zaniolo giochi in attacco, non siamo al Fantacalcio oppure a Football Manager, perché quando si valutano delle cose e ti accorgi che non è la soluzione giusta sei costretto a cambiare. I due posti da attaccanti se li giocheranno Under, Schick e Kluivert. Under è da valutare, oggi sarà per la prima volta in allenamento perché non si è mai allenato con la squadra in questa settimana».



Florenzi.« Vorrei tenere una formazione top secret, ma è difficile viste le disponibilità che ho. Lui potrebbe giocare in avanti e il calciatore che più si adatta rispetto ad altri che ci mettono più tempo ad assimilare certe cose».



Il distacco Juventus. «La Juventus non mi meraviglia, siamo mancati noi buttando punti e partite. Quindi è più demerito nostro che merito di una squadra che ha grande potenzialità. Max ha giocatori di grande profilo e preparati e lo sta dimostrando in campionato e Champions. Noi potevamo e possiamo fare di più».



Il cambio allenatori nella Roma. «È normale, ma c’è anche uno stadio che favorisce la Juventus come clima. Quando ci ho giocato per la prima volta col Sassuolo, negli spogliatoi ti fanno vedere le coppe vinte e ti fa soggezione. Diverso è andare con la Roma, dobbiamo essere bravi a cancellare le situazioni negative che aleggiano, per ambire a fare un risultato importante e storico».



Rassicurazioni. «Tutte le mattine che mi sveglio mi sento in discussione, ma per quello che devo fare quotidianamente. Quando le cose non vanno come vorresti ti fai sempre delle domande. Io guardo in avanti, dobbiamo fare meglio, l’allenatore è sempre davanti a tutti per quanto riguarda le responsabilità».



Difesa a tre o quattro. «Tutto può avere una logica. Ho provato tutte e due le situazioni. Possono giocare gli interpreti e qualche movimento. Al di là di tre o quattro, la Roma deve difendere meglio, punto e basta. Si difende in 11 in una certa maniera, le difficoltà più grandi sono state in fase difensiva. In fase offensiva stiamo facendo meglio come gol fatti, il problema sono i gol subiti. Conta come si muove tutta la squadra. Ho cambiato perché ho visto delle difficoltà in tutte le situazioni e lavoro per migliorare. Ma lo scoprirete quando la squadra scenderà in campo».



Mercato. «Qualcosa questa squadra la dovrà fare, del mercato a Monchi non ho chiesto né lui non me ne ha parlato. Abbiamo parlato del fatto che dobbiamo arrivare al 29 con più punti possibili. Nel mercato non possiamo non muoverci anche perché ci sono dei problemi fisici attorno ad alcuni giocatori».



Il rendimento della difesa. «Ieri abbiamo lavorato sulla linea difensiva, al di là delle caratteristiche dei calciatori. Abbiamo fatto errori individuali più che di reparto, l’anno passato avevamo una squadra invalicabile perché per struttura e forza gli avversari non riuscivano a calciarci in porta. Paghiamo qualcosa che ci è mancato nella qualità. Ma parlare di linea difensiva solo è sbagliato, bisogna avere capacità di rimanere corti anche da parte di attaccanti e centrocampisti».



Cosa prenderebbe ad esempio dalla Juventus. «Hanno costruito tanto e hanno vinto. Il fatto che la famiglia Agnelli sia a capo di questa società da una vita dà molta continuità e anche il fatto di avere uno stadio di proprietà non va trascurato. Loro fanno la differenza con tutte le squadre che ci sono in Italia, non solo con la Roma».



Ronaldo. «Lui è il pericolo numero uno, ha la qualità del grande fuoriclasse. Magari lo vedi assente per 35 minuti e poi tira fuori dal cilindro il colpo fenomenale. È per questo che preferirei stesse fuori».



Le dichiarazioni di Pallotta. «La sua richiesta è per tutti, a partire dagli addetti stampa. Noi siamo i principali artefici e dobbiamo fare di più e anche io devo farlo per tenermi stretto questa squadra. Possiamo fare meglio, la Champions non è tanto distante… Tante squadre hanno fatto grandi investimenti per arrivare gli ottavi. Ognuno può dire quello che gli pare, tante volte la Roma ha avuto squadre facili e non ha passato il preliminare. Dobbiamo e possiamo fare meglio anche in campionato, per arrivare tra i primi quattro posti».



Gli addi difficili da assimilare. «De Rossi ne ha parlato perché la situazione si è appianata. Lasciamo il passato dietro, è un errore che è stato fatto perché l’ha detto il capitano. Inconsciamente si sono pagate situazioni del genere. Il fatto che si sia assimilata è una cosa positiva».



Pastore e Perotti. «Hanno avuto continuità negli allenamenti, difficilmente però potranno partire dal 1′. Sono contento di come si stanno allenando, Diego ha interrotto quei problemini che aveva. Lui se non sta bene fisicamente fa fatica a cercare l’uno contro uno, sono contento della loro crescita».



Rincorsa dell’avversario. «Dobbiamo migliorare nella gestione della palla. Se analizzate alcune partite - è successo anche ad El Shaarawy . sembrava morto l’azione prima del quarto gol alla Sampdoria, invece dopo il gol ha fatto la corsa per recuperare la palla. Impattare bene la partita ti dà la fiducia, lavoriamo su questo aspetto. Mandzukic contro il Torino difendeva in area di rigore, faceva il terzo centrale. Mentalità e capacità di sacrificarsi dagli altri. I nostri devono prendere esempio da questi grandi attaccanti. Si diceva di Ravanelli, Vialli… Per arrivare ad alti livelli c’è bisogno anche di questo».



