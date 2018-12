Roma, Di Francesco: «La squadra mi è piaciuta molto. Avanti per la mia strada»

Chiude l'anno con un doppio successo e vede riavvicinarsi la zona Champions la Roma di Eusebio Di Francesco. «Era fondamentale sbloccare questa partita contro una squadra molto brava a controllare - ha detto il tecnico della Roma dopo il 2-0 del Tardini con il Parma - nel primo tempo siamo stati un pò lenti ed abbiamo concesso una occasione ma la linea difensiva e stata bravissima. Poi nel secondo tempo ci siamo sciolti e la squadra mi è piaciuta davvero tanto. E potevamo fare anche più gol. Ora c'è la pausa anche se io forse avrei preferito continuare a giocare visto quello che abbiamo trovato nelle ultime gare - aggiunge - ma alla fine è giusto perché dobbiamo recuperare forze e anche io ne ho bisogno per ritrovarmi anche dal punto di vista mentale». E, soprattutto, spazzare vie le polemiche e le voci che sino a qualche giorno fa ventilavano anche un suo esonero. «È un argomento che non mi interessa - risponde Di Francesco - Quando sentivo queste cose pensavo ad una canzone di Vasco che si chiama 'E già'. Come dice Vasco io sono andato avanti per la mia strada senza pensare agli amici che si erano messi contro o a chi diceva questo. Sul mio telefonino ho messo un messaggio: i grandi sanno perdonare senza portare rancore a nessuno. Ho fatto e faccio così. Vado avanti per la mia strada solo per il bene della Roma».



È arrabbiato come non mai, invece, Roberto D'Aversa dopo la sconfitta con la Roma. Chiudere un 2018 fantastico per lui e per il Parma era troppo importante, ma alla fine non è andata così. «Peccato perché dovevamo sfruttare meglio l'occasione avuta nel primo tempo - accenna il tecnico crociato - Abbiamo fatto bene per un'ora poi abbiamo subito un gol su calcio piazzato e non abbiamo reagito nel modo giusto. Ci siamo allungati e la partita è finita lì». Perché i tre leggeri in avanti? «Perché avendo solo un giocatore attaccante (Inglese era assente per influenza ed un problema muscolare) ho preferito tenerlo in panchina per osare qualcosa di più nel caso del vantaggio avversario - risponde il tecnico emiliano - Essere senza Inglese e Scozzarella alla fine pesa ma non è il caso di parlare degli assenti. Il rammarico è non essere riusciti ad approfittare delle occasioni gol. Sono tre partite che in casa non siamo capaci di concretizzare». Finale d'anno senza punti, ma il Parma ha vissuto un 2018 davvero magico. «Io comunque sono arrabbiato per questa sconfitta - sottolinea ancora D'Aversa - ma quanto abbiamo fatto sino ad oggi è semplicemente straordinario. Ora il meritato riposo a questi ragazzi, ma non siamo certo appagati. Non lo siamo stati oggi, non lo saremo alla ripresa del campionato. La serie A è piena di insidie e non dobbiamo mai abbassare la guardia».

