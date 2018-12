Roma, Di Francesco: «Schick deve dare qualcosa in più. Siamo in debito con i tifosi»

«Sono venuto con un po’ di dati: Schick ha giocato 500 minuti in più rispetto all’anno scorso. Ha avuto più continuità, ha giocato a Udine al posto di Dzeko. Quindi cosa si vuole? Patrik deve dare qualcosa in più e avere più determinazione in quello che fa, credere nei suoi grandi mezzi. L’aspetto mentale di un calciatore diventa predominante per fare una prestazione di grande livello. Siamo in debito con i tifosi a cui dobbiamo dare qualcosa, capisco la loro amarezza e dobbiamo toranre a dare gioie ai nostri tifosi». Lo ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro l'Inter.

Ultimo aggiornamento: 14:59

