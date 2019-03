Roma, Di Francesco ritrova Manolas. Domani la partenza per Oporto, ipotesi 4-2-3-1

La Roma riabbraccia Manolas dopo il forfait al derby dovuto a un’influenza intestinale. Il greco questa mattina è tornato ad allenarsi con la squadra e domani alle 15 salirà sull’aereo che porterà i giallorossi in Portogallo dove sfideranno il Porto mercoledì sera. Perno della difesa, Kostas è imprescindibile per dare al reparto maggiore efficacia e coprire gli svarioni di Fazio che hanno creato da inizio stagione più di un problema al tecnico. L’allenatore domani mattina svolgerà l’ultimo allenamento prima della sfida di Champions, l’intenzione è quella di cambiare modulo e passare al 4-2-3-1 con De Rossi e Nzonzi davanti alla difesa e Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy sulla trequarti con Dzeko in attacco. L’alternativa che sta valutando Di Francesco è di posizionare Karsdorp (o Santon) terzino destro con Florenzi avanzato e Zaniolo sulla trequarti lasciando fuori Pellegrini. La Roma si presenterà allo stadio do Dragao con un vantaggio di 2 a 1, fare un gol in trasferte ipotecherebbe, in parte, l’accesso ai quarti.

Ultimo aggiornamento: 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA