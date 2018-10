Karsdorp, un altro stop: fermo almeno 10 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calvario di Rick Karsdorp continua: il terzino dopo l’allenamento di martedì ha accusato un fastidio alla coscia e, dopo essersi sottoposto a esami strumentali, gli è stata riscontrata una lesione al retto femorale sinistro che lo terrà a riposo per una decina di giorni. L’olandese, arrivato dal Feyenoord nell’estate del 2017 per 14 milioni di euro più bonus, resterà lontano dal campo almeno fino alla partita con il Napoli del 28 ottobre, perdendo, per ora, la possibilità di convincere allenatore e ds a non cederlo in prestito a gennaio. Di Francesco, da inizio stagione lo ha impiegato solo per 98 minuti (77 con il Milan e 21 con il Chievo), mandandolo in tribuna al Bernabeu contro il Real Madrid e lasciandolo a casa nella trasferta di Bologna e contro il Viktoria Plzen. Con Santon in rampa di (ri)lancio, Florenzi che si è adattato al ruolo di terzino e la difficoltà a comprendere le metodologie d’allenamento, Karsdorp rischia di troverà sempre meno spazio. Il tempo stringe, le occasioni stanno sfumando e un ritorno (in prestito) in Olanda potrebbe essere la giusta soluzione per sbloccarsi.