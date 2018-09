Roma, Di Francesco: «Non siamo competitivi per lo scudetto. Il nostro recupero passa dal derby»

Ultimo aggiornamento: 14:56

Il banco di prova è arrivato: domani la Roma affronterà il derby contro la Lazio, una partita in cui Di Francesco è chiamato a conquistare i tre punti dopo un inizio di stagione deludente: «Non siamo competitivi per lo Scudetto e lo abbiamo dimostrato. Guarderemo avanti e ci miglioreremo. Il mio futuro? È una partita importante per il futuro della Roma, io rappresento la Roma non me stesso. Tengo tanto a questa maglia, me la tengo stretta e farò di tutto perché la squadra porti avanti un cammino vincente». Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa.«La stagione è lunga, sarà una partita importante per dare continuità di risultati. Il derby è una partita a sé e lo dobbiamo affrontare con entusiasmo e la voglia di fare tre punti».. «Mi permette di lavorare su due sistemi di gioco, molto dipende dall’atteggiamento che si ha in campo che fa sempre la differenza al di là dei numeri. Che il sistema sia quello non lo so, vantaggi non ne voglio dare e vivo con il desiderio di mandare in campo i giocatori più opportuni».«Ha avuto dei fastidi generali, tra oggi e domani mattina deciderò il suo impiego».«Non è un sacrificio per lui giocare perché vorrebbe giocarle tutte. Tutti ti direbbero “voglio giocare 4-5 partite di fila”, anche se stanno piegati. È un passista, ha continuità di corsa, non è uno scattista come Cengiz. La stanchezza può essere più fisica che mentale, ma domani De Rossi sarà il capitano della squadra».«Non siamo competitivi per lo Scudetto e lo abbiamo dimostrato. Guarderemo avanti e ci miglioreremo, pensare a questo è difficile, credo alla crescita della squadra. A Roma se ne sono vinti pochi e mi rammarica, il nostro recupero passa da questa gara importante».«È una partita importante per il futuro della Roma, io rappresento la Roma non me stesso. Tengo tanto a questa maglia, me la tengo stretta e farò di tutto perché la squadra porti avanti un cammino vincente».«È un giocatore in grande crescita, si sta assumendo maggiori responsabilità. A lui è mancata la continuità, mi piace la sua predisposizione nelle due fasi. Ma deve continuare e dimostrarlo partita dopo partita».«Ci sono altri centrocampisti che possono fare questo ruolo, come Cristante e Pellegrini. Giocando 4-2-3-1 anche loro saranno alternati in questo ruolo».«I tifosi credo ce l’abbiano con tutti e io non mi tengo fuori da questo. Dalla Curva ho ricevuto tanti attestati di sostegno e di stima e questo mi fa piacere. A me interessa che vengano applauditi i giocatori più che il mister perché sono loro che ci fanno vincere le partite. I nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto anche a Bologna fino all’85’. Domani non saranno da meno. I tifosi hanno sempre sostenuto la squadra, questo è il romanismo e domani lo dimostreranno ancora. Sta a noi trascinare questa gente, con le nostre prestazioni e principalmente con il nostro atteggiamento, combattendo su ogni pallone».«Essere lontani dal campo può aiutare a ritrovarsi, ma vale anche per i giovani. Ambienti e contesti fanno la differenza, giocatori come Bryan si devono adattare a questo contesto, se stanno dalla mattina alla sera sui social o si caricano o si buttano giù definitivamente. Roma è una piazza particolare e crescere li aiuterà ad affrontare meglio le partite».«Dinamismo c’è, ma forse perdiamo in inserimenti. Io chiedo di accompagnare queste giocate come ha fatto Kolarov in occasione del gol del 4-0. A lui piace ed è un giocatore tecnico. Anche in altre occasioni abbiamo fatto questi inserimenti come Cristante, magari non da una palla esterna. Lo stesso Pastore si è inserito 3-4 volte in area di rigore. Chiederò anche a De Rossi e Nzonzi, o l’uno o all’altro, di inserirsi di più».«Sto facendo tante valutazioni e non date per scontato che giochi con il 4-2-3-1. Magari domani ci sarà qualche sorpresa, a volte ci si difende bene anche attaccando. Quello che determina tutto nelle scelte che si fanno è il risultato. L’equilibrio è fondamentale, avendo i due giocatori centrali prendiamo ripartenze esterne e non centrali, perdono un tempo in più gli avversari. Per l’equilibrio sono fondamentali i due mediani».«Ha avuto anche delle occasioni importanti per far gol e magari non ci è riuscito. Deve avere grande partecipazione alla nostra manovra, domani la ritroverà, visto che partirà titolare. Darà il suo contributo come ha sempre fatto nei grandi match. Lui ha le caratteristiche per prendersi la squadra sulle spalle, ma tutto parte da un sacrificarsi per la squadra, pensando un po’ meno al gol».«Ha giocatori di esperienza da Correa a tutti quelli che hanno messo dentro come Acerbi che conosco bene e gli faccio i complimenti. Hanno fatto pochi acquisti e di esperienza e hanno dato continuità a una squadra che già lo scorso anno ha fatto bene. Stanno dimostrando di avere grande continuità di risultati. Dobbiamo guardare la Lazio ma anche noi stessi».«Alessandro fa molto meglio l’esterno basso o alto rispetto alla mezzala. Lui è uno bravo sulla linea laterale. In alternativa può fare anche l’esterno alto più che la mezzala. Karsdorp deve migliorare in tanti aspetti, ma si sta allenando con un piglio differente. Santon ha dimostrato di essere affidabile, anche se parliamo di soli 90 minuti».