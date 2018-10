Roma, il muro alzato per paura e quel finale già scritto

Ultimo aggiornamento: 23:21

La paura, spesso, fa brutti scherzi: ti fa vedere cose che non vedi, ti fa sentire voci che non ci sono. La paura ti trasforma, ti snatura, di limita, ti blocca la testa e poi le gambe. Ecco, la Roma ha avuto paura del Napoli. Ma non perché il Napoli fosse più forte, ma perché stava perdendo e poteva essere più aggressivo, si poteva arrabbiare ancor di più. Ed ecco che la paura ha preso le gambe e la testa dei calciatori in maglia gialla, che inevitabilmente se la sono fatta addosso. Magari perché l’allenatore gli ha detto di stare bassi o perché loro stessi lo hanno deciso o forse perché ormai questa squadra è diventata talmente insicura da fare le cose (anche negative) in automatico, senza ordini tattici precisi. Risultato finale, il gol preso nei minuti finali. Scritto come la Bibbia. Come se fosse scontato tornare a casa con quella rete incassata, senza i tre punti vitali, che ti avrebbero riportato a ridosso della zona Champions. Gli angoli: 17 a 3 per il Napoli, non esaltante tra l’altro, sono un dato inequivocabile di come è stata interpretata la partita: c’è una squadra che ha attaccato, il Napoli, e una che ha pensato solo a fare muro, respingendo qua e là senza dare continuità alle ripartenze, quasi mai pericolose, specie nella ripresa. La Roma non è così, Di Francesco non ha quella mentalità. Che succede? Su, coraggio.