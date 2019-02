Di Francesco: «Agonizzanti, ma non morti. Dobbiamo essere più uniti e sinceri»

Nove minuti di conferenza stampa di Eusebio Di Francesco non sono bastati a spiegare il pessimo momento che sta attraversando la Roma. Il tecnico visibilmente agitato ha provato a rispondere alle domande dei cronisti senza entrare nei dettagli: «Siamo stati agonizzanti, ma non per forza si deve morire. Non bisogna disunirci, è successo a Bologna, a Cagliari a Plzen a Bergamo, ci siamo sempre un po’ ricaduti e questo deve farci riflettere. Dobbiamo essere più uniti e sinceri, c’è un libro che dice che quando si deve comunicare ci deve essere lealtà tra le parti». Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan.



Come ripartire. «Mettendo in campo una prestazione di grandissimo livello fisica e mentale che è fondamentale».



Il Milan. «Tre partite fa poteva essere nella nostra stessa situazione di difficoltà e una settimana fa cambiare tutti i giudizi. Ha fatto due ottime prestazioni in Cappa, non sarà una partita facile, una squadra organizzata che sta passando un buon momento».



De Rossi. «Mi auguro possa dare un aiuto nella presenza ed essere il mister dentro la partita. I veri dubbi sono come sarà in partita fisicamente, si è allenato con maggiore costanza e ha dato delle risposte positive anche quando calciava. Adesso fa le cose senza dolore ed è una base importante da cui ripartire».



Litigio Dzeko-Cristante. «È la parte più brutta di una dolorosa sconfitta. Edin ha chiesto scusa a tutta la squadra perché è un giocatore di esperienza. Al di là di quello che si dice in giro, noi siamo uomini. Ha avuto un atteggiamento sbagliato e nelle difficoltà dobbiamo essere uniti. I primi minuti del secondo tempo sono stati i migliori. Dovevamo evitare di prendere tutti quei gol e questo l’abbiamo compromesso per alcuni atteggiamenti. Il calcio ti dà occasione di rifarti e di far capire che questo è stato solo un caso».



Squadra malata. «Io ho detto che non è guarita, il che è diverso. Le risposte date nelle partite precedenti erano di grande crescita. Cadevamo sempre in alcuni momenti della partita. Siamo stati agonizzanti, ma non per forza si deve morire. So che c’è depressione, la forza sta nel ribaltarla. Ora siamo incudine, dobbiamo tornare a essere martello».



Blocco unito allenatore-squadra. «Dobbiamo migliorare, ma c’è la voglia e il desiderio di potersi rifare. Mi sento un po’ un papà che in certi momenti non ha dato i consigli giusti e non ho toccato le corde giuste. Non bisogna disunirci, è successo a Bologna, a Cagliari a Plzen a Bergamo, ci siamo sempre un po’ ricaduti e questo deve farci riflettere».



Le valutazione post Firenze. «La differenza tra me e voi è che io devo trovare le soluzioni, voi potete scrivere e giudicare, magari in maniera corretta o ingiusta. Dobbiamo essere più uniti e sinceri, c’è un libro che dice che quando si deve comunicare ci deve essere lealtà tra le parti. In sala stampa è difficile ma dentro lo spogliatoio ci deve essere. I principali responsabili di questo siamo noi e saremo noi a dove rimediare a questo momento difficile».



Under. «Sta facendo delle cure e non è ancora pronto e quando la sarà io sarò felice di poterlo utilizzare. Sorrido perché oggi mi arriva una lettera in cui mi dicono di non far giocare Dzeko, poi El Shaarawy, poi Kolarov, la gente non capisce che abbiamo bisogno di tutti con i loro difetti e qualità. Servono tutti in questa squadra, ognuno deve nascondere i difetti degli altri. Under? Non so quando tornerà, non mi interessa in questo momento».



La vicinanza della squadra. «Me lo avete chiesto dopo Bologna e Plzen, ma questo è un ambiente pessimistico orientato. Sono le prestazioni che devono parlare, o parlate con i giocatori o si possono fare tante chiacchiere ed è giusto che anche voi le facciate. Le chiacchiere stanno a zero, in primis fatti, fatti e fatti».

Ultimo aggiornamento: 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA