​​Roma, Di Francesco: «Meritavamo la vittoria»

«Questa Roma a volte mi fa rabbia. Mi spiace che dobbiamo prendere schiaffi per risvegliarci. Ora dobbiamo essere bravi a risalire dalla situazione in cui siamo arrivati. Stasera meritavamo nettamente la vittoria anche se l'ambiente non era facile». Così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ai microfoni di Sky Sport dopo il pari col Milan. «Mi auguro che questo sia veramente un punto di ripartenza. Le partite si possono perdere ma la prestazione e lì'atteggiamento prestazione e atteggiamento fanno la differenza», ha detto ancora il tecnico abruzzese.







