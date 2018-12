Roma, Di Francesco e la dirigenza ordinano il ritiro

La Roma sceglie la via del ritiro dopo il pareggio agguantato ieri dal Cagliari nei minuti di recupero. La squadra resterà a disposizione di Di Francesco almeno fino a mercoledì giorno in cui si disputerà l’ultima partita del girone di Champions League a Plzen contro il Viktoria. Una decisione presa dal tecnico con l’approvazione della dirigenza, l’ultima volta che è stato ordinato il ritiro era dopo la sconfitta con il Bologna (2-0) lo scorso 23 settembre.. Questa mattina i giallorossi sono scesi in campo: chi ha giocato ieri ha svolto una seduta defaticante, mentre per il resto della squadra allenamento normale. © RIPRODUZIONE RISERVATA